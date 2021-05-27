الامارات | 2167 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات وشفاء 2137

شكرا لقرائتكم خبر عن 2167 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات وشفاء 2137 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 2167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 2137 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ووفاة ثلاث حالات بتداعيات «كورونا»، فيما أعلنت الوزارة عن تقديم 116 ألفاً و422 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية.

وأفادت الوزارة بأنه وفق خطة التوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 225 ألفاً و957 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص أسهم في الكشف عن 2167 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 563 ألفاً و215 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1664 حالة.

وكشفت عن شفاء 2137 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 543 ألفاً و23 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 116 ألفاً و422 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 12 مليوناً و531 ألفاً و970 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 126.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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