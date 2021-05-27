الامارات | حريق بمستودع سيراميك في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع سيراميك في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب في مستودع للسيراميك مساء اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني بأن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً في الساعة 16:48 من مساء اليوم الخميس ، بوجود حادث حريق في منطقة أم الرمول وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ الراشدية كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 16:51 تبين إن الحادث في مستودع للسراميك ، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني مهامها في مكافحة الحريق مع طلب الدعم والإسناد من مركز بورسعيد كما تم تحريك مركز الكرامة لتنفيذ عمليات الدعم والإسناد الإضافية ، وتم السيطرة على الحادث في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة ومباشرة مرحلة التبريد دون إصابات.

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