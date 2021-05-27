استخدام تقنية الطباعة رباعية الأبعاد لزراعة الجلد بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشف الدكتور زهير الفردان، رئيس مؤتمر الإمارات السادس لجراحة التجميل، ورئيس شعبة التجميل والترميم في جمعية الإمارات الطبية، ورئيس قسم الجراحة والأستاذ المساعد في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، عن البدء باستخدام جهاز طباعة الجلد الرباعي الأبعاد، والمعني بزراعة الجلد عن طريق طباعة الجلد من خلال استئصال شحوم من جسم الإنسان.

وأشار في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المؤتمر، إلى أن هذه التقنية تفيد مرضى السكري الذين يعانون من تقرحات وجروح في القدم، ومرضى الحروق والحوادث، وغيرها من الأمراض التي تسبب تلفاً للجلد، فالتقنية الجديدة فعاليتها جيدة، عبر أخذ شحوم ذاتية من جسم الإنسان عن طريق الجهاز ويتم طباعة الجلد وزراعته.

طباعة رباعية الأبعاد

وقال: «يشفى المريض خلال أقل من أسبوعين، وهذا الجهاز جديد في المنطقة، وموجود حالياً في الدولة، وذلك بعد اعتماده من الجهات الصحية في الدولة، وأجرينا العديد من التجارب، وسوف ينتشر الجهاز من الإمارات إلى دول العالم». وأوضح أن العمل مستمر مع الجهات الصحية لتحديث المعايير واللوائح، بناء على الممارسات التي يتم رصدها في الميدان، وتقنين الممارسات غير صحيحة، والتي تلاشت في السنوات الأخيرة، فسابقاً كُنّا نشهد استخدام مواد غير مصرحة في التجميل، وإجراء العلاجات التجميلية في أماكن غير مرخصة، ومع تشديد الرقابة وتحديث اللوائح والضوابط، تراجعت تلك الممارسات.

وأكد الفردان، أنه سيتم طرح العديد من المعدات والتقنيات والأدوات المستخدمة في العلاجات والعمليات التجميلية في سوقنا المحلي، فتم عرض ما يزيد على 60 نوعاً من المعدات والأجهزة المستخدمة في التجميل، وتعزيز الكوادر العاملة في القطاع التجميلي من خلال فعاليات المؤتمر.