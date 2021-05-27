شرطة رأس الخيمة تضبط شاباً دهس 3 آسيويين وفر هارباً

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

تمكن رجال المباحث والتعقيب، بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، من ضبط شاب يبلغ من العمر (17) عاماً، ليس لديه رخصة قيادة، قام بدهس (3) أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا على كتف أحد الطرق الداخلية في الإمارة ثم فر هارباً من موقع الحادث إلى جهة مجهولة، تاركاً خلفه مصاباً بإصابات بليغة، واثنين مصابين بإصابات متوسطة.

وتعود تفاصيل الحادث، حسب ما صرّح بها النقيب عبد الرحمن أحمد الشحي مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوقوع حادث دهس وهروب، على أحد الطرق الداخلية، وفور ورود البلاغ، تحركت فرق إسعاف وإنقاذ شرطة رأس الخيمة، ورجال المباحث والتعقيب إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين بالإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة، لتلقي العلاج اللازم، بينما تولى رجال المباحث والتعقيب البحث عن مرتكب الحادث، حتى تم ضبطه، وتبين أنه لا يمتلك رخصة قيادة، فتمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، لارتكابه الدهس والهروب، والقيادة من دون رخصة قيادة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتم حجز المركبة في ساحة حفظ المركبات.

وأوضح أن هروب مرتكب الحادث من موقع الحادث، أوقعه في خطأ أكبر لأنه بذلك قد ارتكب جريمتين بدلاً من واحدة، مناشداً بضرورة إيقاف المركبة والإبلاغ الفوري، في حالة ارتكاب حادث دهس، وعدم الهروب من موقع الحادث تفادياً لارتكاب تهمة أخرى تحت بند (هروب) من قضية جنائية، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأكد النقيب عبد الرحمن الشحّي، بأن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على تطبيق قيمة (العدالة) إحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية إلى تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، دون تمييز، بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه، ولن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم، حفاظاً على حقوق وممتلكات الآخرين المتضررين، بهدف ضمان تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وتعزيز الشعور بالعدالة والأمان في نفوس أفراد المجتمع، من خلال الاستعداد المطلق لأداء الواجب وملاحقة الحقوق بنزاهة وإخلاص، دون ممارسة أي نوع من أنواع الانحياز أو التمييز.