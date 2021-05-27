طقس الإمارات غداً الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتكون شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 15:31 والمد الثاني عند 02:00 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والجزر الثاني عند الساعة 19:34.

في بحر عمان، سيكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند 11:35 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:24.