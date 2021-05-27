محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان. ورحب جلالته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني الأردن وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الأخوية والعمل المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالة الملك عبدالله الثاني تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأطيب أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة الأردنية الشقيقة دوام الخير والعز والرفعة.

وهنأ سموه جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال الأردن الـ 75، معرباً عن تمنياته للمملكة والشعب الأردني الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحفاظ عليه، مشددين على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة، لتحريك عملية السلام ودفعها إلى الأمام كونها السبيل الأساسي للوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة للقضية الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وتحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، عن تقديره لجهود الأردن الشقيق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية في تحقيق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة في القدس.

وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم أي خطوة في هذا الاتجاه من منطلق نهجها الداعم للسلام والتعايش وإيمانها بأن السلام هو ضمانة المستقبل الأفضل للمنطقة وشعوبها.

من جانبه، حمل جلالة ملك الأردن سموه تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأطيب تمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وشدد جلالته، خلال الجلسة، على أهمية البناء على وقف إطلاق النار في غزة والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال المباحثات، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها في جميع المجالات. وأكدا مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويخدم القضايا العربية.

وقد أقام جلالة عاهل الأردن مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق.

حضر المباحثات والمأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. فيما حضرهما من جانب الأردن، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة الأردنية وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأردن الشقيق وكان في وداع سموه، صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن وعدد من المسؤولين.