الامارات | شرطة الشارقة تنعى شرطي توفي إثر حادث سير أثناء قيامه بواجباته

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنعى شرطي توفي إثر حادث سير أثناء قيامه بواجباته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت القيادة العامة لشرطة الشارقة فقيد الواجب المساعد أول راشد علي ربيع الياهي من مرتب إدارة المرور والدوريات، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، إثر حادث سير تعرض له أثناء قيامه بواجباته ومهامه الوظيفية على طريق مليحة

وتقدمت شرطة الشارقة بأحر التعازي والمواساة لأسرته ومعارفه وزملاء العمل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news