الامارات | ضبط شاب دهس 3 أشخاص وهرب من مكان الحادث

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاب دهس 3 أشخاص وهرب من مكان الحادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، عن ضبط رجال المباحث والتعقيب، بالتعاون مع مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، لا يحمل رخصة قيادة، قام بدهس ثلاث أشخاص من الجنسية الآسيوية، كانوا على كتف أحد الطرق الداخلية في الإمارة ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث إلى جهة مجهولة، تاركاً خلفه شخصاً مصاباً بإصابات بليغة، وآخرين مصابين بإصابات متوسطة.



وتفصيلاً قال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات، في شرطة رأس الخيمة، النقيب عبد الرحمن أحمد الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس وهروب على أحد الطرق الداخلية لإمارة رأس الخيمة، وتابع فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق إسعاف وإنقاذ الشرطة ورجال المباحث والتعقيب إلى موقع البلاغ.



وأوضح أنه تم نقل المصابين بالإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة، لتلقي العلاج اللازم، فيما تولى رجال المباحث والتعقيب البحث عن مرتكب الحادث، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتسبب في الحادث وتبين أنه يبلغ من العمر 17 سنة ولا يملك رخصة قيادة، حيث تمت إحالته الى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، وحجز مركبته في ساحة حفظ المركبات.



وأشارت إلى أنه تم توجيه ثلاثة اتهامات للسائق، وهي: ارتكاب حادث الدهس والهروب من المكان والقيادة بدون رخصة قيادة، حيث تم إحالته للجهات المختصة اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر أن هروب مرتكب الحادث من الموقع أوقعه في خطأ أكبر لأنه بذلك قد ارتكب جريمتين بدلاً من واحدة، لافتا إلى أنه يجب على جميع السائقين الإيقاف الفوري للمركبة والإبلاغ عن ارتكاب حادث دهس وعدم الهروب من الموقع تفادياً لارتكاب تهمة أخرى تحت بند (هروب) من قضية جنائية، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.



وأكد الشحّي أن شرطة رأس الخيمة، حريصة على تطبيق قيمة العدالة وهي إحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية إلى تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، دون تمييز، بغض النظر عن مركز الشخص أو جنسه أو دينه، ولن تتوانى في ملاحقة مرتكبي الجرائم، حفاظاً على حقوق وممتلكات الآخرين المتضررين، بهدف ضمان تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، وتعزيز الشعور بالعدالة والأمان في نفوس أفراد المجتمع، من خلال الاستعداد المطلق لأداء الواجب وملاحقة الحقوق بنزاهة وإخلاص، دون ممارسة أي نوع من أنواع الانحياز أو التمييز.

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