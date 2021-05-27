الامارات | وفاة شخص وإصابة اثنين بحادث فرقعة بوحدة تكييف في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة اثنين بحادث فرقعة بوحدة تكييف في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص من جنسية دولة آسيوية وأصيب إثنين آخرين بإصابات بليغة، إثر وقوع حادث فرقعة بوحدة تكييف أثناء صيانتها من قِبل فنيي إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الأجهزة الكهربائية؛ بأعلى برج سكني بمدينة الشارقة.

وذكرت شرطة الشارقة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن الحادث تتسبب بوفاة أحد العاملين من الجنسية الآسيوية،وإصابة إثنين آخرين بإصابات بليغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى على الفور من قبل الأجهزة الشرطية التي تواجدت بمقر الحادثة.

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