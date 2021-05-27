محمد بن زايد يصل الأردن والملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى عمان في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار «ماركا» صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. ورحب جلالة الملك عبدالله الثاني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.. معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين.. والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الـ 75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية. واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين. ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وأحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق.. صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، واللواء أحمد حسني مدير المخابرات العامة الأردنية وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.