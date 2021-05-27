لومين تكشف عن تأثير صيام رمضان على حرق الدهون

كشفت لومين عن نتائج البحث الذي قاس التمثيل الغذائي لـ 2000 مستخدم صام شهر رمضان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة خلال الشهر الفضيل وذلك مع إطلاق العلامة لأول جهاز في العالم يقيس التمثيل الغذائي عن طريق التنفس.

ويعتبر لومين أول جهاز محمول باليد يمكنه إعطاء معلومات حيّة حول حرق الدهون أو الكربوهيدرات في الوقت الفعلي من خلال نسبة ثاني أكسيد الكربون أثناء التنفس التنفس. وقد أضاف مطوّروا الجهاز خياراً إضافياً لوضع علامة على قياسات التمثيل الغذائي قبل الإفطار وبعده أو قبل وبعد السحور لدى المستخدمين الذين صاموا طوال الشهر.



وكونها أكبر منصة للصحة الأيضية في العالم، تمتلك لومين قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون قياس أيض شهريًا. ووفقًا للبيانات التي تم جمعها من تطبيق Lumen، انتهى المطاف لـ 40٪ من المستخدمين بحرق الدهون كمصدر للوقود بشكل عام حيث تكشف نقطة بيانات إضافية أيضًا أنه من بين هذه المجموعة من المستخدمين الصائمين كان 80٪ منهم يحرقون الكربوهيدرات للحصول على الطاقة بعد وجبة الإفطار. يشير هذا الأمر إلى قدرة أعلى على حرق الكربوهيدرات المخزنة طوال الليل لأن ما يقرب من نصف المستخدمين قد احتفظوا بقدرتهم على الاستيقاظ في مرحلة حرق الدهون حتى بعد تناول معظم الكربوهيدرات أثناء وجبة الإفطار.

وفي تعليق لباراك ألون، رئيس قسم البيانات لدى لومين يقول: "مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك، نرى أن المستخدمين أكثر تكيفًا مع الكربوهيدرات لأنهم قادرون على استهلاك الكربوهيدرات بعد الإفطار مع القدرة على الاستيقاظ في اليوم التالي على متابعة حرق الدهون. هذه القدرة على التبديل بين مصادر الوقود هي المفتاح لتدريب التمثيل الغذائي الخاص بهم ليكونوا أكثر مرونة"

كما قامت لومين بالتعاون طيلة شهر رمضان مع مدربة نايكي نسرين دالي، وهي أول امرأة تتنافس في مسابقة Muay Thai في تايلاند وهي ترتدي الحجاب. وقد استخدمت نسرين جهاز لومين لتتبع تأثير الصيام على التمثيل الغذائي لديها مع القدرة على تمييز وجبتي الإفطار والسحور ، بالإضافة إلى متابعة تدريباتها المنتظمة.

Nesrine Dally x Lumen.mov

وتشارك نسرين تجربتها وتقول: "لم يمنحني جهاز لومين بيانات مباشرة ونتائج دقيقة فحسب، بل قدّم لي إرشادات غذائية لدعمي في تحقيق اللياقة البدنية التي أهدف إليها. بالإضافة إلى مراقبة وتتبع عملية الأيض وحرق الدهون والكربوهيدرات بشكل مستقل، الأمر الذي يعد غاية في الأهمية أثناء ممارسة الرياضة والتمارين اليومية"

كما أظهرت الأبحاث (Calcada et al، Gormsen et al) أن وجود عملية التمثيل الغذائي المرن بين الكربوهيدرات والدهون له دور عميق في تقييم صحة الشخص على المدى الطويل. حيث أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذي يتمتعون بتمثيل غذائي مرن:

● هم أقل عرضة للإصابة بالسمنة والسكري واضطرابات التمثيل الغذائي.

● في وضع أفضل لاكتساب العضلات مع أداء أفضل أثناء التدريبات.

● يسهل عليهم فقدان الوزن والمحافظة عليه لفترة طويلة.

التقييم ومراجعة النظراء

بالتعاون مع جامعة ولاية سان فرانسيسكو ، تم نشر دراسة لومين ومراجعتها من قبل الأقران والتحقق من صحتها وتوافقها مع دراسة أخرى تم إطلاقها في عام 2020، والتي تُظهر صلاحية Lumen® لتوضيح التغييرات في استخدام الوقود الأيضي سواء كان دهون أو كربوهيدرات بطريقة مماثلة مع القياسات المختبرية الأمر الذي يوفر القدرة على الحصول على معلومات التمثيل الغذائي بشكل مباشر للمستخدمين تحت أي ظرف من الظروف.