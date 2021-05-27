عقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة حمدان الطبية، أمس الاربعاء26 مايو 2021 ندوته الافتراضية الثالثة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية عبر الانترنت حيث ناقشت موضوع " العلاج الجيني" بحضور أكثر من550 مشارك من جميع انحاء العالم.

وتحدث خلال الندوة د.دينيس كاربونارو -ساراتشينو من الولايات المتحدة الامريكية وستقدم نظرة عامة عن موضوع العلاج الجيني، والدكتورة ايزابيل ريتشارد رئيسة قسم الامراض العضلية في فرنسا وناقشت موضوع العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية من وجهة نظر جينيثون، و د. جون أندوني أورتيزبيريا اخصائي الامراض العضلية في معهد مايولوجي ، بفرنسا والذي ناقش موضوع العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية من وجهة نظر الطبيب، كما قام بادارة الندوة البروفيسور أندريه ميجاربان ، الجامعة اللبنانية الأميركية من لبنان.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت موضوع " العوامل الجينية في الأمراض المعدية" بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع انحاء العالم، وندوة عقدت شهر ابريل الماضي ناقشت موضوع " علم الوراثة السكانية" بحضور أكثر من 600 مشارك.

وأعرب الدكتور محمود طالب آل علي عن سعادته بمستوى الاهتمام والمشاركة في سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها المركز، كما صرح بأن، قد تم تحديد موضوعات السلسلة مع الأخذ في الأعتبار المتطلبات المحددة لمنطقتنا، ونأمل ان تستمر الندوات الافتراضية القادمة في السلسلة في تثقيف المشاركين.

كانت هذه تفاصيل خبر المركز العربي للدراسات الجينية يعقد ندوة افتراضية حول العلاج الجيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.