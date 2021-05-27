منتجع قصر البحر العائم تتخطى ميزانيته ال 870 مليون درهم

شهد ميناء الحمرا بإمارة رأس الخيمة اليوم حدث إنزال أولى وحدات مشروع منتجع قصر البحر العائم؛ “نيبتون" وهو أول بيت عائم ومتحرك صديق للبيئة على مستوى العالم، والذي أطلقته الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة السفن والبواخر " سي جيت شيب يارد"، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي محمد البحراوي، ورئيس مجلس الإدارة علياء السويدي، ومدير ميناء الجزيرة بإمارة رأس الخيمة كولن قري، وعدد من الشخصيات الهامة وأهل الصحافة والإعلام.

تعد نيبتون جزء من منتجع فريد من نوعه والمتوقع بعد انتهائه في الربع الأول من عام 2023 أن يحدث نقلة نوعية في مجال السياحة والفنادق بمدينة دبي لما يحمل من مميزات غير مسبوقة ومستوى عال من الرفاهية، حيث يتكون البيت العائم والمتحرك من طابقين وشرفة وسطح يحتوي على مسبح زجاجي، مساحة كل طابق منهم 300 متر مربع، أي مجموع مساحة الطوابق 900 متر مربع. ويتكون الطابق الأول من 4 غرف نوم مع حماماتها، وصولاً إلى الطابق الأرضي الذي يتميز بأرضية زجاجية واسعة توفر لساكني البيت منظراً ساحراً، كما يضم مطبخ وغرفة معيشة وغرفتين إضافيتين للعاملين بالبيت بالإضافة إلى الشرفة

ليعد بذلك هذا المشروع إضافة لمحفظة عالم العقارات في دبي الحافلة بالإنجازات الغير مسبوقة والتي تعكس مدى تطور أسلوب الحياة العصرية والسوق العقاري في دولة الإمارات، وجذب السياحة العالمية كون المشروع سيحدث طفرة في مجال السياحة.

ويؤكد البحراوي أن اختياره لمدينة دبي، لتكون مركزاً للمشروع جاء لعدة أسباب أهمها؛ أن دبي تعد أهم وجهات الاستثمار والسياحة في العالم حديثا، حيث ان هذه الامارة معروفة بمناخها التجاري الفريد من نوعه لما فيها من أماكن تشجع على السياحة والاستثمار، إضافةً الى المرونة في اقتصادها، والتكامل في بيئتها التشريعية، وقوة وكفاءة بنيتها التحتية مضيفاً " نحن شركة سي جيت شيب يارد أوفينا بوعودنا وتحول مشروع منتجع قصر البحر العائم من حلم وخطة مدروسة على ورق الى كيان فريد على أرض الواقع".

كما يوضح: تم عمل تطوير للمشروع ليتكون الآن من فندق فخم يحتوي على 156 جناح وغرفة، ومحاط بعدد 12 قارب سكني عائم، وسيتم إطلاق الوحدات المتبقية قريبا جداً لتبلغ بذلك قيمته المشروع 870 مليون درهم إماراتي".

وأكدت سيدة الأعمال الإماراتية /رئيس مجلس الإدارة علياء السويدي على أهمية الدور الذي يلعبه المستثمرين سواء من أبناء الإمارات أو المقيمين، وعبرت عن فخرها بانطلاق هذا المشروع الفريد على أرض الإمارات التي لا تقبل بغير الصدارة في النجاح والاستثمار.

وتتميز وحدات مشروع قصر البحر العائم بتصميم فريد على شكل قارب زجاجي يمكنه التنقل من مكان إلى آخر بشكل آمن، بواسطة محركات هيدروليكية مقاومة لحركات الأمواج. كما تم تزويدها بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء بالإضافة إلى نظام آلي ذكي يشغل البيت بأكمله، وهو مطابق لكل معايير السلامة الدولية، إضافة إلى أنه يعمل بالطاقة الشمسية وتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الهواء، وكل هذا يعمل بنظام سمارت سيستم SMART SYSTEM.

والجدير بالذكر أن الوحدة الأولى للمشروع "نيبتون" تم بيعها خلال الحفل الذي أقيم بفندق أرماني برج خليفة بشهر أكتوبر 2020 لرجل الأعمال بالفندر ساهاني "أبو صباح" بمبلغ وقدره 20 مليون درهم إماراتي، ليكون بذلك أول المشترين في ذلك المشروع الفريد من نوعه