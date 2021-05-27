«شؤون المواطنين بعجمان» يوقع مذكرة تفاهم

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

وقع مكتب شؤون المواطنين في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة عجمان للصرف الصحي، لتعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين. وقع المذكرة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين وإلياس صفير مدير عام شركة عجمان للصرف الصحي.

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد، إن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية لتوفير سبل الحياة الكريمة كافة للمواطنين.