تشديد إجراءات السلامة في مواقع البناء بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام جميع المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات والمطورين العاملين في قطاع البناء والإنشاء داخل مدينة أبوظبي بمتطلبات الرافعات البرجية، لضمان تعزيز إجراءات البيئة والصحة والسلامة بأماكن العمل في قطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي. وحثت البلدية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين على أهمية الإلمام والالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في الإمارة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث للتأكد من سلامة الرافعات البرجية، مؤكدةً أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها.

وتنفذ البلدية حملات تفتيش على مدار العام، بهدف تفادي المخاطر في كافة المواقع الإنشائية، وإلزام أصحاب الرافعات البرجية بتوفير أعلى مستويات السلامة للحد من الحوادث حفاظاً على سلامة العمال، متطلعة إلى تنمية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى المسؤولين عن المواقع الإنشائية، والعمل مع البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة مطابقة للوائح والقوانين والمقاييس المعمول بها في الدولة.

ووفقاً لتعميم صدر مؤخراً من البلدية بشأن الرافعات البرجية، فإنه يجب الحصول على رخصة تركيب الرافعة البرجية من بلدية مدينة أبوظبي لجميع أنواع الرافعات البرجية وتشمل الرافعات (ذاتية التركيب)، والالتزام بالمخططات المعتمدة في نظام التراخيص. ويجب على شركات التركيب والفحص الفني للرافعات البرجية التأكد من وجود تصريح تركيب رافعة برجية صادر من البلدية والتركيب حسب المخططات والمواصفات المعتمدة.

ويجب تركيب الرافعات البرجية بحيث تتحرك فقط ضمن حدود المشروع (السور المؤقت)، ومنع كافة عمليات الرفع أو خروج أجزاء الرافعة خارج حدود الموقع (السور المؤقت). كما يجب تركيب الرافعات البرجية في وضع لا يتعارض مع أي رافعات أخرى أو أي منشأة في جميع الظروف (التشغيلية وغير التشغيلية)، ويجب إجراء عمليات فحص وصيانة شاملة شهرية بواسطة شركة صيانة من طرف ثالث لجميع الرافعات وبناءً على توصيات الصانع للتأكيد من أنها في حالة عمل جيدة، ويجب توفير تقارير الفحص عند الطلب.

وأشار التعميم إلى أنه يجب إجراء الفحص اليومي والأسبوعي من قبل شخص ذي كفاءة. ويجب أن يتم فحص جميع الرافعات سنوياً من قبل شركة طرف ثالث معتمدة، كما يجب فحص أدوات الرفع كل 6 أشهر، ويجب أن يخضع مشغلو الرافعات وموجهو الرافعات لتدريب من قبل طرف ثالث كل سنة والتدريب الداخلي لتجديد المعلومات كل ربع سنة.