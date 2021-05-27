«بيئة رأس الخيمة» تنفذ زيارات ميدانية للمصانع

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

قام مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة د. سيف محمد الغيص، بزيارات ميدانية تفقدية على مصانع الإسمنت والكسارات في الإمارة بمنطقة خور خوير، والتي تهدف إلى متابعة الأوضاع البيئية والوقوف على آخر المستجدات. وتأتي هذه الخطوة لدعم المسيرة الاقتصادية في الإمارة، والحفاظ على البيئة، كما تم التحقق من استعداد المصانع لتحقيق الحياد الكربوني، حسب توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح د. سيف محمد الغيص: «نسعى دائماً لتعزيز الاتصال مع القطاع الصناعي، والوقوف على تحديات التي تواجههم، والسعي إلى المساعدة في حلها والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق الفائدة العائدة على الجميع، سواء من أصحاب المصانع أو سكان المناطق المجاورة لهم»، وشملت الزيارة شركة إسمنت رأس الخيمة، وشركة إسمنت الخليج، وشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، وشركة ستيفن روك، وشركة إسمنت الاتحاد، وذلك للاطلاع على الأوضاع البيئية في المنطقة، وتقديم الدعم للمنشآت في مواجهة المعوقات والإشكاليات البيئية، للوقوف على مسببات الشكاوى في المنطقة، والتعرف على الإجراءات المتخذة والحلول العاجلة والمستدامة.