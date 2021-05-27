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«جمال مدينتنا».. تنفذها بلدية أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة لتوعية سكان كل من مدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط وربدان بأهمية إلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لها، ضمن حملة «جمال مدينتنا بنظافتها»، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام، والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.
وتضمنت الحملة توعية أفراد المجتمع، في هذه المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية مدينة زايد، بضرورة وأهمية إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها.
كما عملت الحملة على إيجاد حلول لتقليل نسبة الآثار السلبية المترتبة على الممارسات الخاطئة من قبل البعض، والحد من هذه الظاهرة، للحفاظ على المظهر الحضاري العام، وترسيخ دعائم المجتمع الآمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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