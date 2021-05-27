%91 نسبة الفصل في قضايا «الاتحادية العليا» 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار عبيد الظاهري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية بوزارة العدل، خلال اللقاء الإعلامي أمس الأول بمقر وزارة العدل، حول إنجازات الوزارة لعام 2020، أن عام 2020 كان مليئاً بالتحديات، وسعت الوزارة لتطوير منظومة العمل القضائية والنظم الإدارية في عمل الوزارة، إضافة إلى المنظومة الذكية والمحامي الذكي والاعتماد على الخدمات المؤتمتة والأدوات الإلكترونية لرفع المستوى، ولتسهيل الوصول للخدمات العدلية.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة خلال العام الماضي، كانت في أزمة فيروس كوفيد- 19 وتطبيق العمل عن بُعد، إلا أنه وبفضل الجهود الحثيثة تم التعامل باحترافية مع الأزمة والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات القضائية في المحاكم التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بعقود الزواج التي تعقد عن بُعد، أوضح أنها عبارة عن مجلس افتراضي، حيث إن المحاكم الشرعية عقدت بعض الزيجات وأحد أطراف العقد خارج الدولة، وفقاً لاشتراطات معينة لدى القاضي.

وكشف المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، أن نسبة الفصل في القضايا لعام 2020 في المحكمة الاتحادية العليا بلغت 91%، حيث تم عرض 3 آلاف و71 قضية بمختلف أنواع الطعون على المحكمة الاتحادية العليا، وتم الفصل في 2795 قضية، وتأجيل 276 قضية. وفيما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، فقد بلغت نسبة الفصل في القضايا المعروضة 89% وتم عرض 47 ألفاً و205 قضايا، والفصل في 41 ألفاً و906 قضايا، وتم تأجيل 5 آلاف و299 قضية.

ولفت بوعصيبة إلى أن نسبة الفصل في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية «جزائي» بلغت 95%، بينما بلغت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية «مدني وشرعي» 90% وفي المحاكم الاستئنافية «جزائي» 80.4%، أما المحاكم الاستئنافية «مدني وشرعي» فبلغت النسبة 81.2%، وبلغ عدد طلبات تنفيذ الأحكام المعروضة على المحاكم الابتدائية 86 ألفاً و582 طلباً، بينها 86 ألفاً و548 طلباً تم إنجازه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.9%، لافتاً إلى أن عدد طلبات القضايا المعروضة على المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية بلغ 41 ألفاً و58 طلباً، من بينها 41 ألفاً و27 طلباً، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 99.9%.

أما عن الاستخدام الإلكتروني لعقود الزواج للعام الماضي 2020، فأوضح بوعصيبة أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج بلغت 100%، مبيناً أن إجمالي عدد عقود الزواج المنجزة 4 آلاف و635 عقد زواج، وكانت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً في محكمة الشارقة 100%، حيث نظرت ألفاً و563 عقد زواج، وعدد ألف و255 عقد زواج في محكمة عجمان وبنسبة 100% معاملة منجزة إلكترونياً، وعدد 486 عقد زواج في محكمة الفجيرة وبنسبة 100% معاملة منجزة إلكترونياً، وعدد 372 عقد زواج بمحكمة دبا الفجيرة وبنسبة 100% معاملة منجزة إلكترونياً، وعدد 264 عقد زواج بمحكمة كلباء وبنسبة 100% معاملة منجزة إلكترونياً، وعدد 223 عقد زواج في محكمة خورفكان وبنسبة 93% معاملة منجزة إلكترونياً، وعدد 193 عقد زواج بمحكمة أم القيوين وبنسبة 92% معاملة منجزة إلكترونياً.

وأشار إلى أن نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونياً 99%، كان من بينها 39 عقد زواج بمقر المحكمة وحضور الأطراف لحالات إنسانية يتعذر عليها استخدام جهاز الحاسوب، وفقاً للتدابير الاحترازية المتبعة. ولفت إلى أنه تم إبرام ألفين و926 عقد زواج في مجلس العقد، وهو إما في بيت أهل الزوج أو الزوجة، كما بلغ عدد عقود الزواج عن طريق الفيديو كونفرس عن بُعد ألفاً و670 عقد زواج. وأوضح أن المجالس التي عقدت لأطراف الزواج خارج الدولة كانت بحسب الاشتراطات المعمول بها في وزارة العدل، وإن كان أحد الأطراف في الخارج، لافتاً إلى أن القاضي يجب عليه التأكد من ذلك، كما لفت إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي سيكون لها دور كبير في توظيفها في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

أنظمة بديلة

بلغت نسبة المعروض بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي خلال عام 2020 في مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية 7 آلاف و865 نزاعاً مدنياً وتجارياً، حيث كانت نسبة التصرف العام 94 % سواء بالصلح أو عدمه، بينما بلغت قضايا الصلح ما نسبته 66 %. وكانت نسبة المعروض بواسطة الأنظمة البديلة للتقاضي خلال عام 2020 عبر لجان التوجيه الأسري في منازعات الأحوال الشخصية 5 آلاف و414 نزاعاً أسرياً، وبلغت نسبة التصرف في القضايا 98 %، وبلغت نسبة الصلح 50 % والتي انتهت بشكل ودي.

ولفت بوعصيبة إلى أنه كان هناك تحد كبير خلال عام 2020 والانتقال من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني، فقد أصبحت معظم جلسات التقاضي عن بُعد، وقال: نحن في هذا الاتجاه إلى نسبة 100 % وبحسب توجه القيادة الرشيدة في الدولة.