الامارات | نبضات.. 3413 زيارة تفتيشية على المنشآت الطبية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. 3413 زيارة تفتيشية على المنشآت الطبية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي، بأنها عملت على تكثيف زياراتها التفتيشية الرقابية على المستشفيات ومراكز القطاع الخاص، حيث نفذت 3413 زيارة تفتيشية خاصة منذ بداية العام الجاري، وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، إن هذه الزيارات تهدف إلى ضمان التزام كل المنشآت الصحية العاملة بدبي بالإجراءات والضوابط والقوانين التنظيمية المنظمة لعملها.

وأوضح الملا لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تهدف من وراء عمليات التدقيق والرقابة إلى الحفاظ على أعلى مستويات الأداء في القطاع الصحي في إمارة دبي، خصوصاً من بداية جائحة «كورونا»، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدل سلامة المرضى.

وأكد أنه في الوقت الذي تحرص فيه الهيئة على تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في القطاع الصحي، إلا أنها تحرص في الوقت نفسه على الارتقاء بأداء المنظومة الصحية بشكل عام من خلال تطوير النظم والمعايير، وعمليات المتابعة والتدقيق المستمر.

وحسب أحدث إحصاءات «صحة دبي» نفذت الهيئة 3413 زيارة تفتيشية، على المنشآت والمراكز الصحية في القطاع الخاص بدبي، حيث نفذت 175 زيارة تفتيشية خاصة بالمنتجات الدوائية، و2860 زيارة تفتيشية خاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة «كوفيد-19».

وتابعت الهيئة: «تم تنفيذ 60 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاصة التي تقدم خدمة تطعيم (كوفيد-19)، كذلك بلغ عدد الزيارات الرقابية الخاصة بالتفتيش على المختبرات الخاصة التي تقدم خدمة فحص (كورونا)، 16 زيارة».

وأضافت: «بلغ عدد الزيارات التفتيشية الخاصة بالتفتيش على المختبرات العامة 42 زيارة، فيما نفذت 130 زيارة رقابية أخرى على مراكز جراحة اليوم الواحد، إضافة إلى 148 زيارة تفتيشية على المستشفيات الخاصة».

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