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الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك

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إعداد: وجيه السباعي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل يجب على كل المصابين بفيروس إجراء أشعة على الصدر؟

- قال استشاري الأشعة التشخيصية والتداخلية في مستشفى الإمارات - جميرا، الدكتور ياسر ناجي، إن إجراء الأشعة التشخيصية لمصابي أو متعافي «كورونا»، يتم حسب تشخيص الطبيب المعالج فقط، ولا ينصح بالتعرض للأشعة الضارة دون أسباب طبية ملحة، مشيراً إلى أن فئات محددة فقط من مصابي الفيروس قد يشتبه في احتمالية تعرضهم لتجلطات، تستدعي الكشف عنها من خلال الفحص بالأشعة.

وتابع: من المعروف عالمياً عدم تعريض النساء لفحص سرطان الثدي إلا بدءاً من عمر 45 عاماً، منوهاً إلى أن أكثر الفئات التي تحتاج لإجراء فحص الأشعة المقطعية على الصدر من مرضى «كورونا»، هم من عانوا صعوبة في التنفس، وصنفت حالتهم بالحرجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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