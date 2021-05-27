الامارات | «الصحة» تدعم مرضى السرطان بالعلاج المناعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعم مرضى السرطان بالعلاج المناعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «MSD»، بهدف دعم مرضى السرطان في الإمارات بالعلاج المناعي كجزء من البرنامج الذي سيتم إطلاقه تحت مسمى برنامج «عون».

وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بدعم المرضى غير القادرين على تغطية التكاليف الكاملة للعلاج المناعي، بسبب محدودية تغطية تأمينهم الصحي أو عدم توافره، بعبوات تحتوي على العلاج المناعي، وهو عبارة عن جسم مضاد بشري وحيد النسيلة يعمل على مساعدة جهاز المناعة على محاربة السرطان.

ويستخدم العلاج المناعي لمعالجة أنواع مختلفة من السرطان مثل لِمْفُومة هودجكيِن الكلاسيكية، سرطان الخلايا الصبغية، سرطان الرئة غير صغير الخلايا وأنواع أخرى من الأورام. ويُعطى هذا العلاج أحياناً بمفرده أو مع علاجات أخرى مضادة للسرطان. وسيتم تطبيق البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء من المؤسسات الخيرية المعتمدة لتقديم المساعدة للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجري تطبيق برنامج «عون» وفقاً للسياسات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بخصوص جميع دواعي الاستعمال المعتمدة والمحتمل اعتمادها مستقبلاً للعلاج المناعي في الدولة.

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