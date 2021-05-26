"الأرصاد" يطمئن المواطنين بشأن هزة أرضية في دبا الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد هزة أرضية على ساحل دبا الفجيرة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر الساعة 08:34 مساء اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الهزة كانت على عمق 5 كم ونتجت بسبب وجود فوالق أرضية بالمنطقة ..مشيرا إلى أنه لوحظ من خلال رصد النشاط الزلزالي في تلك المنطقة خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء إنشاء الشبكة أن هذا النشاط يتراوح بين الخفيف والمتوسط وقد يتكرر عدة مرات خلال السنة.

ووصف المركز هذا النشاط بالطبيعي وقد يشعر السكان بهذه الهزات لعدة ثواني دون أن يكون لها تأثير أو أضرار.