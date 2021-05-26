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الامارات | تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في دبا الفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 مايو 2021

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة اليوم الأربعاء  عند الساعة 20:34، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وبيّن المركز أن الهزة وقعت على عمق 5 كيلومترات وليس لها تأثير أو أضرار.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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