الامارات | تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في دبا الفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجات في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 مايو 2021
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.8 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة اليوم الأربعاء عند الساعة 20:34، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وبيّن المركز أن الهزة وقعت على عمق 5 كيلومترات وليس لها تأثير أو أضرار.
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