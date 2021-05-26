الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 120,842 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 120,842 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 120,842 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,415,548 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 125.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات و السيطرة على فيروس "كوفيد-19".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news