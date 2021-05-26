«تنفيذي الشارقة»: توفير أفضل الخدمات للمتعاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم.

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين دائرة الموارد البشرية في الشارقة وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين، من خلال بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما.

كما تهدف الاتفاقية إلى التنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة؛ بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، والمساهمة بين الطرفين في رفع كفاءة التحول الرقمي في الخدمات والعمليات، والوصول إلى عملية تبادل البيانات بشكل مباشر وتلقائي بين أنظمة الطرفين.

وناقش المجلس مجموعة من مقترحات دائرة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالشراكة الفاعلة بين الدائرة ومراكز تقديم الخدمات التي أعهدت إليها عددا من الخدمات، بما يوفر للمتعاملين طرقاً ووسائل متعددة في الحصول على الخدمة من خلال الدائرة وقنواتها الرقمية والإلكترونية أو مراكز الخدمة وفروعها في مدن ومناطق الإمارة. ووجه المجلس بتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين، بما يسهم في استمرارية الأعمال وفق خدمات ذات جودة عالية في مدة زمنية أقل وإجراءات ميسرة، واطلع المجلس على تقرير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية لعامي 2019 - 2020، وشمل التقرير إنجازات المؤسسة المحققة وفقاً لاختصاصاتها والمتضمنة الجوانب الإدارية والتشغيلية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والتعليمية ومراكز التحفيظ الخاصة.

وبلغ عدد منتسبي حلقات المؤسسة أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في 1332 حلقة خلال عام 2019، بينما بلغ عدد المنتسبين في الحلقات التي أُقيمت عبر الاتصال المرئي خلال عام 2020، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في 774 حلقة. كما تضمن التقرير مجموعة من البرامج التي تقدمها المؤسسة مثل المرحليات المعنية بحفظ القرآن وفق مراحل تتضمن كل مرحلة حفظ جزئين، وبرامج إجازات الإقراء، وأعداد حفاظ القرآن الكريم كاملاً الذي بلغ 833 حافظاً وحافظة.