توزيع 238 ألف طن أعلاف حيوانية بالظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

صرفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكثر من 238 ألفاً و814 طناً من الأعلاف الحيوانية على مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف في منطقة الظفرة خلال العام الماضي.

وتقوم «الهيئة» بصرف الأعلاف للمستفيدين من برنامج دعم الأعلاف إلكترونياً، وتوزيعها على المربين حسب فئة المستفيدين، وأعداد الحلال المسجلة والكميات المخصصة لكل مستفيد، ويتم حساب النسب المعتمدة بين علف الجت والأعلاف الأخرى بشكل آلي عن طريق التطبيقات الذكية، حيث نجحت «الهيئة» في تطوير تطبيق ذكي يتيح لمربي الثروة الحيوانية إنجاز عملية شراء الأعلاف المخصصة لهم ضمن البرنامج، وذلك في إطار التزامها الدائم بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين بهدف تحقيق أرقى درجات السعادة والرضا.

وتسهل التقنيات الذكية التي يستخدمها الجهاز في عملية صرف الأعلاف على المتعاملين وتضمن اختصار فترة الانتظار، وعدم الحاجة للحضور الشخصي في عملية شراء وصرف الأعلاف، وإمكانية إتمام عمليات الشراء 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع، إلى جانب إمكانية اختيار الأصناف والأوزان المتوافرة والدفع بشكل إلكتروني.

وتخضع جميع الأعلاف التي يتم بيعها لمربي الثروة الحيوانية لبرنامج صارم من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إلى المربين في المزارع والعزب، حيث تمر الأعلاف بعمليات فحص ومراقبة متعددة المراحل للتأكد من سلامتها وجودتها وتخضع لتحاليل مخبرية للتحقق من صلاحيتها وجودتها، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة للمخازن والمستودعات.

ويُعد برنامج دعم الأعلاف الذي تنفذه «الهيئة» أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بطريقة مستدامة، من خلال تشجيع ودعم المزارعين والمربين لتنمية الثروة الحيوانية، باعتبارها رافداً مهماً للأمن الغذائي، وتحرص «الهيئة» على توفير أجود أنواع الأعلاف التي تتوافر فيها متطلبات الغذاء الأمثل للماشية، وبطريقة تضمن التوازن بين مكونات الألياف والبروتين اللازمة لنمو الحيوان بصورة صحيحة وعلمية وبما يحميه ويعزز من مقاومته للأمراض.

وتحرص «الهيئة» على تنفيذ برامج توعية من خلال الطاقم الفني والمختص في هذا المجال لتوعية المربين بأفضل أساليب التربية وأهم الإجراءات الواجب على المستفيدين التقيد بها خلال عمليات صرف الأعلاف وتسلمها وتخزينها، وضرورة اتباع التوجيهات الخاصة بتغذية الحيوان، لضمان الحصول على الفائدة الأكبر من عملية التغذية سواء في عملية التسمين أو الإنتاج الحيواني.