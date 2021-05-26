سفير الدولة يبحث تسهيل إجراءات السفر مع رومانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بوخارست (وام)

التقى الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا كورنيل فيروتسا وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بوخارست.

وبحث المطروشي مع الوزير فيروتسا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا في مختلف المجالات ذات الأولوية للجانبين، كما تم التطرق بشكل خاص إلى سبل تسهيل الإجراءات المتبعة لدخول المسافرين من دولة الإمارات إلى رومانيا، في إطار الجهود الثنائية والعالمية لاحتواء جائحة «كوفيد - 19».

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة تسهيل دخول المواطنين الإماراتيين، ورجال الأعمال، والسياح القادمين من الإمارات إلى جمهورية رومانيا، ما يساهم في تشجيع قطاعي السياحة والأعمال، ويعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين الصديقين.