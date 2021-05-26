تعاون إماراتي نيوزيلندي لتلبية أهداف الأمن الغذائي والمائي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تتعاون هيئة البيئة في أبوظبي مع هيئات نيوزيلندية مختصة، ضمن مشاريع بحثية، لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في جميع أنحاء الإمارات.

يقول ماثيو هوكينز، سفير نيوزيلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تعتبر نيوزيلندا شريكاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتقنيات الزراعية، حيث توفر مصدراً موثوقاً للأغذية عالية الجودة والخبرة المتخصصة لمساعدة الإمارات على إدارة تحديات الأمن المائي والغذائي. ونحن فخورون بأن هيئة نيوزيلندية لديها شراكات طويلة الأمد مع هيئة البيئة في أبوظبي، وتساهم في العديد من المشاريع الرائدة لدعم الإدارة البيئية المستدامة. ولقد أثار هذا بالتأكيد اهتمام شركات التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية الأخرى لجلب خبراتها إلى دولة الإمارات، ونرى أن (إكسبو 2020 دبي) يشكّل فرصة ذهبية لبناء وتوطيد هذه الشراكات الواعدة».

وأضاف السفير هوكينز: «بمشاركة 192 دولة، يوفر (إكسبو 2020 دبي) فرصة فريدة لمتابعة التوسع في الأسواق الجديدة، وعرض منتجات وخدمات التقنيات الزراعية النيوزيلندية عالية القيمة للعملاء الجدد».

ويعمل علماء هيئة البيئة في أبوظبي ومركز بحوث النبات والغذاء في نيوزيلندا على إيجاد طرق لزيادة إنتاجية المحاصيل، مع الحفاظ على المياه الجوفية الثمينة، والتأكد من ألا تصبح أكثر ملوحة. ويدرس المشروع البحثي الذي يمتد لأربع سنوات بالشراكة مع OnlyFromNZ جدوى استخدام محلول ملحي من محطات تحلية المياه صغيرة الحجم في المزارع ومحلول ملحي مائي من مزارع الأسماك، بدلاً من المياه الجوفية، لزراعة المحاصيل والأعلاف المقاومة للملوحة. وتتوافر الأجهزة المبتكرة حالياً في 36 قطعة أرض مختلفة في الإمارات، وسيتم استخدامها لرصد مستويات الإنجاز حتى عام 2024.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «نحن في (الهيئة) ندرك أن أحد المسارات الرئيسية للنجاح هو من خلال التعاون والشراكات المؤثرة، ويشرفنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع نيوزيلندا، التي تحظى بسمعة طيبة عالمياً في الزراعة المستدامة والإنتاج والتغذية. لقد أصبحت التقنيات الزراعية أحد أسرع قطاعات التصدير نمواً في نيوزيلندا، ومن خلال هذه الشراكة المهمة، تهدف هيئة البيئة في أبوظبي إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في الإمارات العربية المتحدة، وبما يدعم أجندة الأمن الغذائي الوطني. وبمساعدة الخبرات والبحوث الزراعية الواسعة لنيوزيلندا، تسير الإمارات على طريق واضح للانتقال إلى بيئة زراعية مُحكمة، ونحن على ثقة بأن دولتنا يمكن أن تصبح الأفضل في مجال الأمن الغذائي بحلول عام 2051. ولقد أثبتت نيوزيلندا أنها شريك ملتزم للغاية، يضع البيئة باستمرار على رأس أولوياتها، وهو هدف يتماشى إلى حد كبير مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 4 مليارات دولار أميركي. ومع توقع أن تلعب التقنيات الزراعية دوراً حيوياً في التعافي من جائحة «كوفيد - 19»، تعمل نيوزيلندا مع مصدرين ذوي إمكانات عالية لدعم توسعها في الإمارات - وعلى وجه التحديد في الزراعة الدقيقة، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وأنظمة الري، وتجديد التربة، والخصوبة، وإدارة المزارع، والتدريب على البرمجيات، والحصاد الآلي.