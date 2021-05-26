«أسترازينيكا» تشيد باستراتيجية الإمارات الناجحة في التطعيم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أشاد قتيبة المناصير مدير الشؤون الحكومية في شركة أسترازينيكا للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المطورة لأحد لقاحات كوفيد-19 بالشراكة مع جامعة أكسفورد، ببرنامج طرح اللقاحات في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسليط الضوء على العمل الذي تقوم به السلطات الصحية في المنطقة لإتاحة اللقاحات في أقرب وقت ممكن.

وتم تقديم أكثر من 12.1 مليون جرعة تطعيم في الإمارات، بمعدل توزيع لقاح يزيد على 124 جرعة لكل 100 شخص، مع ما يقرب من 70000 جرعة من اللقاح يتم إعطاؤها يومياً، وتحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الرابعة بعد جزر المالديف وإسرائيل وسيشل، من حيث عدد السكان المطعمين.

وقال قتيبة المناصير: «نجحت بلدان منطقة الشرق الأوسط في جهودها لإتاحة اللقاحات في أسرع وقت ممكن، حيث قامت السلطات الصحية في جميع أنحاء المنطقة بتطوير أنظمة مرنة واستراتيجيات مراجعة متجددة لضمان حدوث عملية تنظيمية سريعة وشاملة.

وأضاف المناصير:«تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها، ويُعزى ذلك إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل كبار أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين عملوا بشكل تعاوني وثيق مع السلطات الصحية لتقديم حملات تطعيم مؤثرة تهدف إلى تعزيز الثقة في سلامة اللقاحات المتوفرة في البلاد والاستفادة الكاملة منها من قبل السكان المحليين».

جاءت هذه التعليقات قبل المؤتمر الافتتاحي للأدوية واكتشاف الأدوية، الذي سيعقد في يوم افتتاح معرض الصحة العربي (آراب هيلث) الذي سينعقد في الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي، وسيقدم المناصير خلال هذا المؤتمر جلسة شراكة بين جامعة أكسفورد وأسترازينيكا من أجل الوصول الواسع والعادل إلى لقاح كوفيد-19.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث:«كان تطوير الأدوية في طليعة جدول أعمالنا لما يقرب من 18 شهراً، وسيبقى موضوعاً للنقاش في المستقبل القريب، ونحن ملتزمون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث، بمعالجة الموضوعات الأكثر صلة في قطاع الرعاية الصحية، وعلى هذا النحو فقد قمنا بجمع نخبة من الخبراء العالميين لتشكيل مستقبل النماذج المبتكرة في اكتشاف الأدوية».

سيقام معرض ومؤتمر آراب هيلث لهذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام»، ومن المتوقع أن يستقبل الحدث الحضوري 3500 شركة عارضة وأكثر من 51000 مشارك من 170 دولة لحضور المعرض بنسختيه الحية والافتراضية.