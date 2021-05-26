الامارات | %57.6 انخفاض قضايا اليوم الواحد في دبي بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن %57.6 انخفاض قضايا اليوم الواحد في دبي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفض مؤشر قضايا اليوم الواحد في دبي، خلال العام الماضي، بنحو 57.6% وبواقع 2621 قضية، مقابل 6191 قضية في عام 2019، وتصدرت تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» قضايا اليوم الواحد، خلال العام الماضي، بواقع 1165 قضية.

وعزا النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، السبب إلى تداعيات جائحة «كورونا»، وما ترتب عليها من إغلاق في جميع القطاعات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وتفصيلاً، قال الحميدان إن مبادرة قضية اليوم الواحد، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد، وتعجيل البت في القضايا، سواء قضايا اليوم الواحد، بتصنيفها ضمن هذا النوع من القضايا التي يتم إنجازها خلال يوم واحد، أو القضايا الأخرى التي تتفرغ المحاكم لها.

وأوضح أن مبادرة قضية اليوم الواحد، تتمثل في التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة، وإصدار الحكم وتنفيذه خلال 24 ساعة، ويشمل برنامج قضية اليوم الواحد قضايا المخالفات والجنح التي لا تتطلب تقارير وشهوداً.

وأضاف أن المرحلة الأولى تضمنت تطبيق المشروع على تهم محددة في عام 2015، الذي شهد تسجيل 3135 قضية، وعام 2016 الذي شهد 2249 قضية، ثم تم تطبيق المرحلة الثانية عام 2017 بإضافة عدد من التهم، وتم تسجيل 25 ألفاً و47 قضية، فيما انخفض العدد عام 2018 بسبب تطبيق الأمر الجزائي فسجلت 9949 قضية.

وكشف عن إضافة جميع التهم للجنح الجاهزة للفصل، بحيث يكون المتهم موقوفاً أو مكفولاً خلال المرحلة الثالثة، مؤكداً أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتدقيق، حيث توصلت النيابة العامة في دبي، إلى إمكانية ربطها بقضايا اليوم الواحد، والبت بها في يوم واحد، بحيث يتم إفساح المجال للبت في تلك القضايا بالسرعة والدقة المطلوبتين من دون تأخير أو تراكم.

وأشار الحميدان إلى أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتمحيص.

وقال إن تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» تصدّرت قضايا اليوم الواحد، خلال العام الماضي، بواقع 1165 قضية، مشكّلة نسبة 31% من إجمالي القضايا، تليها تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بواقع 653 قضية بنسبة 17%، ثم العمل بتأشيرة زيارة بواقع 330 قضية، وتعاطي المشروبات الكحولية 305 قضايا، والعمل لدى غير الكفيل 244 قضية، وتفاوت العدد المتبقي بين تهم أخرى.

مخالفة قوانين العمل

أفاد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بأنه بحكم موقع دبي ومكانتها الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم، وتوافد كثير من الزائرين والباحثين عن عمل، فإن من الطبيعي أن تتصدّر القضايا المرتبطة بنيابة الجنسية والإقامة، ومخالفة قوانين العمل مثل العمل بتأشيرة زيارة، مجموعة قضايا اليوم الواحد.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المتهمين في قضية اليوم الواحد، خلال العام الماضي، بلغ 10 آلاف و965 متهماً، مشيراً إلى أن نسبة قضايا اليوم الواحد الذي جرت المحاكمة فيها خلال 24 ساعة، بلغت 71%، فيما جرى تنفيذ 99% منها خلال يوم واحد.

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