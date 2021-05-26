الامارات | بلدية الفجيرة تغلق منشأتين غذائيتين وتخالف 54 خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تغلق منشأتين غذائيتين وتخالف 54 خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية الفجيرة 275 زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان، أسفرت عن اتخاذ 54 إجراء بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية والاشتراطات الاحترازية للحد من فيروس «كوفيد-19»، وعدم تطبيق قانون التباعد الجسدي المفروض، وإهمال ارتداء الكمامة والقفازات.

وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم إغلاق منشأتين غذائيتين غير ملتزمتين بتطبيق الاشتراطات الصحية، ومخالفة 54 منشأة، وتفتيش 213 منشأة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا».

وأكد أن الحملات التفتيشية استهدفت زيارات للأسواق المركزية والمجمعات التسويقية، نظراً إلى زيادة الإقبال عليها خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن نسبة التزام المحال والمؤسسات التجارية بلغت 80%.

وأوضح أن أبرز المخالفات التي تم رصدها عدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاهتمام بصيانة فتحات الصرف الصحي وتنظيفها، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة، بالإضافة إلى عدم التزام بعض المنشآت بتدريب العاملين، وعدم استيفاء التراخيص اللازمة، وتلف اللوحات الأمامية للمحال، وعدم تطبيق قانون التباعد الجسدي المفروض، وإهمال ارتداء الكمامة والقفازات.

وأكد الأفخم أنه تم التعامل مع 61 شكوى، مؤكداً أن البلدية تستجيب لجميع شكاوى واستفسارات المواطنين والمقيمين.

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