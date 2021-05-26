الامارات | 1200 برنامج أكاديمي معتمد في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 برنامج أكاديمي معتمد في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن قطاع التعليم العالي بالدولة مبنيّ على قاعدة صلبة، ويلعب دوراً مهماً في تكريس خطط التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تحتضن الدولة أكثر من 1200 برنامج أكاديمي معتمد في مختلف التخصصات بمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، وتحظى بأكبر عدد لفروع الجامعات الأجنبية في بلد واحد على مستوى العالم، كما تتميز بتنوع الأنظمة التعليمية المطبقة فيها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الوطنية، بعنوان «تفعيل دور الجامعات الإماراتية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، التي نفذها المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة «اليونسكو»، واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب «اليونسكو الإقليمي للدول العربية» في بيروت، ومكتب «اليونسكو شبه الإقليمي لدول الخليج»، وبمشاركة 13 جامعة في الدولة.

وتهدف الورشة إلى تزويد ممثلي مؤسسات التعليم العالي في الإمارات بجوانب متعددة وعامة عن أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالعمل المتنوع للجامعات، وتزويد ممثلي مؤسسات التعليم العالي في الإمارات بمعلومات عملية، حول كيفية الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدور الذي يمكن القيام به.

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