الامارات | «الصحة» تقدّم 128 ألفاً و858 جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدّم 128 ألفاً و858 جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 128 ألفاً و858 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 12 مليوناً و294 ألفاً و706 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19». وتسعى الوزارة، في إطار جهودها المتواصلة، إلى حماية صحة أفراد المجتمع، والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات، لتمكين القطاع الصحي، وتعزيز كفاءته في مواجهة «كوفيد-19»، وترسيخ ثقة المجتمع بقدرات الدولة على حماية صحته، وتعزيز روح التفاؤل، وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

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