اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | العمل الحضوري 60% في الجهات الحكومية بأبوظبي

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الحضوري 60% في الجهات الحكومية بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «» في إمارة أبوظبي، تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد الموجودين في مقار العمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ابتداءً من 30 مايو 2021. وأكدت اللجنة استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد لكل من الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وللموظفين المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، والموظفين من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل والمرضعات، وأحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء يتلقون التعليم عن بعد وفي المراحل الدراسية العاشرة فما دون حتى انتهاء العام الدراسي الجاري.

واعتمدت اللجنة استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص أسبوعياً، وإلزام المطعمين الذين مر 28 يوماً من تلقيهم الجرعة الثانية بالفحص شهرياً، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل كلفة الفحص. ويستثنى من إجراء الفحص لدخول مقار العمل المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف الـE أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا