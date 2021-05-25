أبوظبي تستثني هذه الفئة من الفحص لدخول مقار العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص أسبوعياً، وإلزام المطعمين الذين مرت 28 يوماً من تلقيهم الجرعة الثانية بالفحص شهرياً، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص. ويستثنى من إجراء الفحص لدخول مقار العمل المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف الE أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.