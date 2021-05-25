ابوظبي - سيف اليزيد - شروق عوض (دبي)

أكد سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ «الاتحاد»، أن الوزارة تعمل ضمن آلية متكاملة لإدارة البلاغات الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية، ومن خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي يتم التعامل مع كل البلاغات الغذائية، حيث يوفر النظام آلية للاتصال والتواصل مع النقاط المركزية والفرعية التابعة للجهات المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة، ويتم سحب واسترداد المنتجات الغذائية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة أو غير المطابقة للوائح الفنية والمواصفات والتي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك، وذلك وفقاً للبروتوكولات المعتمدة في مبادئ تحليل المخاطر الغذائية.

وأضاف: بلغ إجمالي البلاغات التي استجابت لها وزارة التغير المناخي والبيئة طوال العام الماضي عبر نظام «الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي»، قرابة 334 بلاغاً غذائياً لمنتجات محلية ومستوردة، وتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتوافقة مع الأنظمة والتشريعات المتبعة، لسحب منتج الغذاء واسترداده.