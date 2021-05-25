الامارات | توقعات الطقس ليوم غد

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس ليوم غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام يصبح مغبرا على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا - يضطرب مساءً.. وسيحدث المد الأول عند 13:25 والمد الثاني عند 00:49 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:49 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا - يضطرب مساءً.. ويحدث المد الأول عند 09:59 والمد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 03:48 .

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