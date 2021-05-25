الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس لهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بشأن تعيين رئيس لهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2021 م بشأن تعيين رئيس لهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة "مبادرة".

ونص المرسوم على أن يعين سعادة المستشار المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري رئيساً لهيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة "مبادرة"، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة.

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