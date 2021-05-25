الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميريا بشأن تعديل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميريا بشأن تعديل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2021م بشأن تعديل مسمى هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة "مبادرة".

ونص المرسوم على أن يستبدل مسمى "هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية في إمارة الشارقة" أينما ورد في التشريعات والسجلات والمحررات الرسمية وغير الرسمية والإجراءات المالية والإدارية بمسمى : "هيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة" وتعرف اختصاراً بـ "مبادرة".

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