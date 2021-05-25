الكويت أول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا و سابع الأسواق العالمية

• إطلاق المنتجات يدفع عجلة التطور في قطاع بدائل النيكوتين

• يمكن للمدخنين البالغين الإقلاع عن السجائر التقليدية بفضل منتجات MOK & COO مع مواصلة الاستمتاع بالتجربة المتميزة لتقنياتها الثورية مع احتمالية تقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية



الكويت، 24 مايو 2021: أعلنت "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا"، الشركة الرائدة في قطاع بدائل النيكوتين على غرار منتجات التدخين الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ، عن إطلاق منتجات MOK، التقنية الثورية لتسخين التبغ بدلاً من حرقه، وCOO، منتج التبغ الطبيعي المعد للتسخين ، في أسواق الكويت.

واكتسبت أجهزة تسخين التبغ بدلاً من حرقه خلال السنوات الأخيرة شعبية كبيرة وحازت على قبول واسع بوصفها بديلا ذا احتمالية تقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية، لذلك تهدف "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" مع إطلاق منتجاتها الجديدة إلى مواكبة الثورة التكنولوجية الجديدة التي تشهدها منتجات بدائل النيكوتين، من خلال إرساء دعائم شبكة متينة لتوزيع منتجاتها على نطاق واسع في المنطقة.

ويتميز جهاز MOK بتصميمه الأنيق الذي يأسر الأبصار بفضل تفاصيله البسيطة وألوانه الجذابة. ويمكن استخدام الجهاز - الذي يشبه القلم - لتسخين التبغ مرتين متتاليتين عندما يكون شحنه كاملاً قبل إعادته لعلبة الشحن مجدداً. وتحتوي لفائف COO على كمية أكبر من التبغ لتمنح المدخنين البالغين التجربة التي ينتظرونها، حيث يحرص نظام Heatmaster System™️ المدمج في الجهاز على تسخين التبغ لدرجة الحرارة المثلى في وقت قياسي، ليمنح المدخنين البالغين تجربة التبغ الطبيعي الممتعة التي ينتظرونها بنكهة متميزة وبسرعة فائقة.

وبهذه المناسبة، قال فادي معايطة، المؤسس الشريك ورئيس شركة "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا": "يسعدنا إطلاق منتجات MOK & COO في الكويت، والتي تمثل ثمرة جهود معمقة للبحث والتطوير وتهدف إلى دعم المدخنين البالغين الراغبين بالإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية. وتتمحور رسالتنا في شركة ’آندز الشرق الأوسط وأفريقيا‘ حول تقديم المنتجات الأفضل من فئتها والمدعومة بالدراسات العلمية الموثوقة والاستمرار بمواكبة أحدث توجهات المستهلكين البالغين والتقنيات المتطورة في قطاع بدائل النيكوتين".

وتدرك "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" حاجة الملايين من مدخني السجائر التقليدية البالغين ورغبتهم بالتخلص من الأضرار التي تسببها هذه السجائر، لذلك حرصت على مواءمة أهدافها لمنحهم بدائل مرضية ومدعومة علمياً تساعدهم على الإقلاع عن السجائر التقليدية، ومن المحتمل أن تكون أقل ضرراً مقارنة بالتدخين التقليدي. وتنطوي منتجات MOK & COO على أهمية استراتيجية كبيرة، باعتبارها منتجات تسخين التبغ بدلاً من حرقه وأطلقتها شركة "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" بهدف منح المدخنين البالغين أفضل بدائل ممكنة مقارنة بالسجائر التقليدية.