الامارات | تحذير من تعرض المواطنين للتأخير لساعات في مطارات روسيا.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تعرض المواطنين للتأخير لساعات في مطارات روسيا.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تنبيهات مهمة للمواطنين المسافرين الي روسيا إذ أكدت أنه يتعين إجراء فحص كوفيد-19 (مسحة الأنف PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر، وإبراز نتيجة فحص سلبية للتمكن من الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة وضرورة إجراء فحص PCR عند مغادرة روسيا الاتحادية إذا كانت وجهة المسافر مطارات أبوظبي أو الشارقة، يستثنى المسافرين إلى مطار دبي.

ونبهت السفارة إلى إنه عند الوصول إلى مطارات روسيا الاتحادية، يتوجّب على المواطن الاحتفاظ بنموذج استمارة الهجرة Immigration Form ، و الذي يقوم ضابط الجوازات في المطارات الروسية بتعبئته وتسليمه للمسافر، وذلك لمدى أهمية الاحتفاظ به حتى المغادرة من أراضي روسيا الاتحادية.

واكدت على إنه من المهم جداً الافصاح عن المبالغ المالية التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار أمريكي عند الوصول إلى مطارات روسيا الاتحادية، وضرورة تعبئة استمارة الإفصاح Declaration form عن المبالغ، وإن لم يتم الافصاح عنها سيتم مصادرتها أو تعرّض المسافر لتحمل ودفع غرامات مالية.

وحثت السفارة المواطنين على تجديد جوازات السفر قبل مغادرة الدولة، والتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، بحيث لا تقل عن 6 أشهر على الأقل. مع مراعاة استخدام صورة جواز سفر حديثة بملامح وتعابير وجه واضحة و طبيعية مطابقة للواقع وذلك لعدم تعرض المسافر للتأخير بالساعات من قبل مدقق الجواز في مطارات روسيا.

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