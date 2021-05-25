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الامارات | عضو في "الوطني" يقترح اشتراط الموافقة الأمنية على زواج المواطنين بالأجانب..لهذه الأسباب

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أشرف جمال – أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبد الله الشحي، في مداخلة وجهها لوزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال مناقشة المجلس صباح اليوم، موضوع "سياسة التلاحم الأسري"، ضرورة اشتراط الموافقة الأمنية على زواج المواطنين والمواطنات من بأشخاص من غير مواطني الدولة، مرجعاً السبب إلى أهمية تأكد الجهات الأمنية من عدم  اعتناق الزوجة أو الزوج غير المواطنين، لأي أفكار هدّامة أو أيديولوجيات متطرفة.

كما اقترح الشحي، خلال الجلسة، تبنّي توصيتين برلمانيتين، الأولى بإنشاء مجلس اتحادي لشؤون الأسرة الإماراتية، بينما الثانية، تفعيل دور المستشار الأسري، أسوة بالمستشار العمالي في المحالكم العمالية. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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