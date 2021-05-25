الامارات | تنبيه جديد لأصحاب المركبات المتوقفة في "ساحة الشاحنات" بمصفح

شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه جديد لأصحاب المركبات المتوقفة في "ساحة الشاحنات" بمصفح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، تنبيهاً بخصوص المركبات المتوقفة في الساحة المخصصة لمواقف الشاحنات في منطقة مصفح م-18، لمدة تزيد على 6 أشهر، مؤكداً على ضرورة أن يقوم أصحابها بمراجعة إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة وتحديث بيانات مركباتهم وتسديد الرسوم المستحقة عليهم.

وأكد المركز على أن إهمال تحديث بيانات هذه المركبات وعدم تسديد الرسوم المستحقة سيؤدي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لبيع المركبات في المزاد.

وفي هذا الصدد، طالب مركز النقل المتكامل أصحاب المركبات المتوقفة لفترات طويلة في ساحة مواقف الشاحنات من دون سداد الرسوم المستحقة، أو من دون تسجيل معلومات المركبة لدى إدارة تنظيم المواقف العامة في الساحة وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم وإدارة المواقف العامة، وعدم ترك مركباتهم بطريقة تعرقل حركة المركبات داخل ساحات المواقف وتشوه المظهر العام في الإمارة، لافتاً إلى أن كل من لا يلتزم بالضوابط المعنية ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص مركز النقل المتكامل على عدم إعاقة حركة المركبات والحفاظ على حقوق الآخرين وضمان أمن وسلامة المجتمع والقضاء على مشوهات المظهر العام في إمارة أبوظبي.

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