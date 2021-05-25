بلدية الشارقة تُنجز زراعة «الحومة للسيدات»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهودها لنشر الرقعة الخضراء والتوسع في المشاريع الزراعية، حيث انتهت مؤخراً من زراعة حديقة الحومة للسيدات في ضاحية واسط خلال زمن قياسي، على مساحة زراعية بلغت 41500 متر مربع. وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن أعمال الزراعة شملت بسط العشب الأخضر على مساحة 15 ألف متر مربع وزراعة أكثر من 550 شجرة، و1200 شجيرة مزهرة متنوعة، و8000 زهرة، فضلاً عن توريد 10 آلاف متر مكعب من الرمل الزراعي، و400 طن سماد عضوي وفرته البلدية من مصنع السماد التابع لها، ما يجسد حرص البلدية على تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة، وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة من خلال مشاريع الزراعة المتكاملة والشاملة للمناطق كافة.