نسيبة يزور «البيانات الخضراء» في جامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

زار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس، مركز البيانات الخضراء في مقر الجامعة بمدينة العين.

وخلال تجواله في المركز، استمع معاليه إلى شرحٍ مُفصّل من الأستاذة عفراء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، عن مركز البيانات، والذي تمّ بناؤه على أساس الاستخدام الفعّال للأنظمة والطاقة، وأنظمة التبريد المتاح لها تأثير إيجابي على البيئة. وطريقة تصميم مركز البيانات الموفر للطاقة لمُعالجة جميع جوانب استخدام الطاقة المضمنة في مركز البيانات، من معدات تكنولوجيا المعلومات إلى معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى الموقع والتكوين والبناء الفعلي للمبنى.

وثمّن معالي زكي نسيبة حصول المركز على عددٍ من شهادات المُطابقة العالمية «الآيزو» المُتعلّقة بمجالات إدارة وجودة البيانات، الممارسات الصديقة للبيئة وأمن المعلومات، مُشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل فريق عمل المركز، وحرصهم وسعيهم المُستمر لتطبيق أفضل المُمارسات العالمية المُتّبعة في هذا المجال، الأمر الذي يُعزّز من مكانة جامعة الإمارات- جامعة المستقبل، ويتماشى مع تطلعاتها بأن تكون مؤسسة التعليم العالي الرائدة في الدولة، والتي تدعم جهود الحكومة الرشيدة استعداداً للعام الخمسين، من خلال دعم التميز والإبداع والابتكار في كافة المجالات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي.

وحصد مركز البيانات الخضراء بجامعة الإمارات في شهر مارس 2021 شهادة المُطابقة العالمية الآيزو (ISO 9001) لتطبيقه أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات. وكان قد حاز في عام 2014 الآيزو (ISO 27001) لاعتماده الممارسات الصديقة للبيئة، وعلى شهادة الآيزو في عام 2019 (ISO 14644-1) للتميّز في إدارة وجودة البيانات.