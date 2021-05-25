«بريد الإمارات» تستقبل سفير كازاخستان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبل محمد سلطان القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة «مجموعة بريد الإمارات»، ماديار مينيلبيكوف، سفير جمهورية كازاخستان في دولة الإمارات، ومخامبيت ساجاتوف، السكرتير الأول لسفارة كازاخستان، وذلك في المقر الرئيسي لـ «مجموعة بريد الإمارات» في دبي، بحضور عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأكّد الجانبان أهمية توطيد جسور التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة كازاخستان.

ورحّب محمد سلطان القاضي بالوفد الدبلوماسي رفيع المستوى، مشدّداً على الحرص المستمر على فتح آفاق جديدة للوصول إلى مستوى متميز من التعاون المثمر على كافة المستويات. وثمّن القاضي زيارة ماديار مينيلبيكوف للاطلاع على الإصدار المشترك بين الإمارات وكازاخستان احتفاءً باليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة والذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كازاخستان، في مبادرة نوعية تعكس متانة الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية الأخوية بين البلدين الصديقين، وإضافة مهمة لمجموعات الطوابع البريدية، والتي تعتبر شكلاً من أشكال توثيق التاريخ الإنساني والعالمي.