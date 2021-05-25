محمد بن زايد ينعى نبيل عزيز عوض الله

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور نبيل عزيز عوض الله الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "رحم الله الدكتور نبيل عزيز عوض الله الذي كرس حياته في مجال العطاء الإنساني والصحي خاصة دعم جهود القضاء على (دودة غينيا).. متجاوزاً جميع الصعوبات والتحديات التي واجهته.. عطاؤه سيبقى ملهماً للمضي قدماً في محاربة أمراض المناطق المدارية المهملة وإنقاذ حياة البشر من مخاطرها".