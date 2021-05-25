إغلاق «مطعم جيونجو جاردن» بالظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق «مطعم جيونجو جاردن» في جبل الظنة بمنطقة الظفرة، وذلك لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت «الهيئة» أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بنفس المعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها. وأكدت «الهيئة» أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور. وناشدت «الهيئة» الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو «الهيئة» باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي.