«شرطة دبي» تشارك في «معرض المطارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات «معرض المطارات 2021»، الذي يُعد أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

وأكد العقيد المهندس مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن شرطة دبي تشارك للمرة السابعة على التوالي في فعاليات المعرض بهدف عرض أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية.