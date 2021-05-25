49 ألف راكب استخدموا عبارات دلما البحرية

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نقلت عبارات دلما البحرية التابعة لمركز النقل المتكامل في أبوظبي أكثر من 49 ألف راكب خلال العام الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة تفشي وباء «كورونا»، وضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي العبارات البحرية.

ويخدم جزيرة دلما عبارتين بحريتين، هما «يميلة» و«الظفرة»، وتستخدمان لنقل الركاب والسيارات والبضائع، ما بين جزيرة دلما والموقع الجديد الذي قرر مركز النقل المتكامل نقل خدمة العبارات إليه، من ميناء مغرق إلى الموقع الجديد في مرسى جبل الظنة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز المستمر على تطوير الخدمات التي توفرها وسائل النقل البحري في منطقة الظفرة، وتقديمها بفاعلية وكفاءة عالية مع ضمان أقصى درجات الأمن والسلامة والراحة لكافة المسافرين على متن العبارات.

وتتمتع العبارات البحرية التي تم تحديث خدمات النقل البحري البحري بهما، بكافة وسائل الأمن والسلامة البحرية، وتخدم سكان الجزيرة من خلال رحلتين بحريتين يومياً، ذهاباً وإياباً، بخلاف الإجازات والعطلات.

التزام

حرص مركز النقل المتكامل على وضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب الالتزام بها من قبل مستخدمي العبارات لضمان أمنهم وسلامتهم، وتساهم في الحد من انتشار كوفيد 19، والتي تتضمن قياس درجة حرارة المسافرين للتأكد من أنها ضمن المجال الطبيعي، مع ضمان الالتزام بالتباعد الجسدي بين المسافرين عند شراء التذاكر، بحيث لا تقل المسافة بين الأشخاص عن متر، مع تحقيق التباعد الجسدي بين المسافرين في مناطق جلوس الركاب، بحيث يكون فارق متر بين الكرسي والآخر، وإلزام جميع المسافرين بارتداء الكمامة خلال الرحلة، بجانب التنظيف والتعقيم المستمر لمناطق جلوس الركاب بعد كل رحلة، وكذلك السماح للأسر بالجلوس في مركباتهم خلال الرحلة لتفادي ازدحام الركاب. ويحرص جميع مستخدمي عبارات دلما على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال استخدام العبارات البحرية.